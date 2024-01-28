Alanya’da polisten motosiklet sürücülerine uyarı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, "Trafik Kuralları Hayat Kurtarır" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine özel bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Trafikte Saygı ve Güvenli Motosiklet Kullanımı başlıkları altında yapılan bilgilendirme, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerine, kask takmanın hayati önem taşıdığı ve kaza durumlarında baş darbelerini önleyerek ciddi yaralanmaları engellediği hatırlatıldı. Motosiklet sürücülerine, güvenli motosiklet kullanımı için gerekli tüm kıyafet ve ekipmanları kullanmalarının önemi vurgulandı. Yasal kapasiteleri üzerinde yolcu taşımamaları, telefon kullanmamaları, yasaklı bölgelere girmemeleri, kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde motosiklet kullanmamaları gibi trafik kurallarına uymaları gereken konular hatırlatıldı. Trafikte motosiklet için ayrılan şeritten seyir etmenin önemi vurgulanarak, bu kurallara uymayan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.