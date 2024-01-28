28 Oca 2024 - 13:46- Gündem G:

Alanya Ebeveyn Çocuk Atölyesi’nde renkli etkinlik

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2-15 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri için çeşitli atölyelerin düzenlendiği Alanya Belediyesi Ebeveyn Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle yarıyıl tatilinde de çalışmalarına dolu dolu devam ediyor

Alanya Ebeveyn Çocuk Atölyesi’nde renkli etkinlik mask
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çocuklar için hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Ebeveyn Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, renkli ve eğlenceli atölyelerle çocuklar ve ebeveynleriyle buluşmaya devam ediyor. Her gün düzenlenen çeşitli atölyeler ile çocuklar hem akranlarıyla bir araya gelme fırsatı hem de kendileri ve çevreleri ile ilgili farkındalık geliştirme fırsatı yakalıyor. Aileleriyle kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak etkinlikleri deneyimleyen çocuklar düzenlenen Duyusal Oyun Atölyesi, Etkinlikli Kitap Atölyesi ve Sanat Atölyesi ile kişisel gelişimlerine katkı da bulundular.

ÇOCUKLAR DUYU ORGANLARININ KONTROLÜNÜ ÖĞRENİYOR

Her hafta düzenlenen Duyusal Oyun Atölyeleri ile çocukların duyu organlarını kullanarak çevreyi ve kendilerini keşfetmeleri ve öğrenmeleri amaçlanıyor. Duyusal Oyun Atölyesi çalışmaları kapsamında Psikolog ve Psikolojik Danışman Zarife Erkuş, 2-4 yaş arası çocuklarla bir araya gelerek ebeveynlerinden bağımsız bir şekilde akranlarıyla sosyalleşmelerine ve duygusal becerilerini desteklemelerine yardımcı oluyor. Atölyelerin sonunda yapılan sanat etkinlikleriyle çocukların ince motor becerileri geliştirilirken aynı zamanda yaratıcılıklarının da ortaya çıkması sağlanıyor.

KİTAP ETKİNLİKLERİNDE YAZARLARLA BİR ARAYA GELİYORLAR

Gün boyunca düzenlenen farklı etkinliklerle çocuklar yeni deneyimler edinme şansı elde ediyor. Çocuk kitaplarının yazarlarıyla bir araya gelip, hikayeleri birinci ağızdan dinleme fırsatı bulan çocuklar, Etkinlikli Kitap Atölyesi’nde Çoço ve Mavi Kelebek Bir İyileşme Öyküsü kitabının yazarı Uzman Klinik Psikolog İlknur Tığlı ile bir araya geldiler. Tığlı kaleme aldığı ve kitabın kahramanı Çoço’nun hastalanmanın da iyileşmek kadar normal olduğunu anlattığı kitabını çocuklar için anlattı. Çoço’nun iyileşme öyküsünün anlatıldığı, çocuklara ‘bilinçli farkındalığın’ anlatıldığı etkinlikte çocuklar hayal kurmayı, güvenli alana girmeyi ve tüm duyguları ‘kabul etmeyi’ deneyimlediler. İlerleyen haftalarda da kazanım ve farkındalık odaklı atölyeler ile Ebeveyn Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi küçük ziyaretçilerini ve ebeveynlerini ağırlayacak.

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28 Oca 2024 - 13:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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