28 Oca 2024 - 12:59- Gündem G:

İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne ayin sırasında silahlı saldırı oldu. 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti mask
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAR MASKELİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre olay şöyle gelişti: Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Yerlikaya, paylaşımında "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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28 Oca 2024 - 12:59 DHA İstanbul- Gündem

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