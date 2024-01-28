İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KAR MASKELİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının detaylarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre olay şöyle gelişti: Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.
Yerlikaya, paylaşımında "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.