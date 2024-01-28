Kızılcık Şerbeti'ne ünlü isim transfer oluyor!

Ekranların fenomen dizisi “ Kızılcık Şerbeti”, her cuma reyting zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. Dizinin 48. Bölümü, AB grubunda 12.09, ABC1’de 10.96 ve Total’de de 9.04 reytingle cuma akşamına yine damga vurdu. Bu başarısının yanında sosyal medyanın da zirvesinde yer alan diziye bir hikaye daha ekleniyor.
DİZİYE 'AZRA' GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu ve sunucu Sema Öztürk, dizinin kadrosuna dahil oluyor. Öztürk, Kızılcık Şerbeti'nde "Azra" rolüne hayat verecek.
Azra’nın Rahimcan Kapkap’ın hayat verdiği Metehan karakteriyle ilgili olacağı konuşuluyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.