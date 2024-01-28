CHP’li kadınlardan Özçelik'e tam destek

CHP Alanya Kadın Kolları Başkanı Ümran Aykut ve yönetim kurulunca planlanan etkinlikte Alanyalı kadınlar CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'e alkışlayarak "Kadınlar sizinle" mesajı verdiler. Düzenlenen dayanışma etkinliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime yönelik çalışmaları ve Başkan Adayı Osman Özçelik'in hedefleri hakkında bilgi veren Ümran Aykut, "Alanya'mızda değişim isteği var. Alanyalı kadınlar dürüst, samimi, üretken bir Belediye Yönetimi istiyor; çağdaş, temel insan haklarına saygılı, sosyo kültürel faaliyetleri geniş, iş olanakları fazla olan bir kentte yaşamak istiyor. Bu nedenle Bizler inandığımız, güvendiğimiz Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik'in seçimi kazanması için gece gündüz çalışacağız. Tüm kadınlarımızın bize katılmasını bekliyoruz. Birlikte başaracağız" dedi.

ÖZÇELİK: KADINLARA ÇOK GÜVENİYORUM

Partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen etkinliğe son dakika program değişikliği nedeni ile bizzat gelemeyen CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, telekonferans ile katılımcılara seslendi.

Özçelik toplantıya katılan kadınlara "Sizlerle birlikte başaracağız. Benim en büyük güvencem kadınlar. Siz isterseniz başarırız, siz isterseniz kazanırız" dedi. 30 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım programına kadınları davet eden Özçelik "Kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik önemli çalışmalarımız olacak. Şehrimizde kadınlar mutlu yaşasın, yarınlara inançla baksın, çocuklarını iyi şartlarda yetiştirsin ve kazansın istiyoruz" dedi.

Konuşmasının bitiminde kadınlar Osman Tarık Özçelik'i alkışları ile destekledi. Özçelik'e destek sözü veren CHP'li kadınlar "31 Mart'ta kazanacağız. Başaracağız." dediler.