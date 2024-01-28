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Alanya'nın acı kaybı: Hayırseverimizi kaybettik

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Alanya'da onlarca ihtiyaç sahibi öğrencinin okumasına ve vatana millete yararlı olmasına önayak olan hayırsever Nihal Demirel yaşama veda etti.

Alanya'nın acı kaybı: Hayırseverimizi kaybettik mask
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Alanya'nın birçok mahallesinde hayır eserleri bulunan  Nihal Demirel hayata veda etti.

Demirel, Payallar Günay Demirel Ortaokulu, Mahmutlar Güleç Demirel Ortaokulu Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu gibi birçok hayır işine imza atmıştı.

Cenazesi, Saray mahallesi, Damlataş caddesi, Sahil Taksi önündeki Yeni Köseoğlu Apartmanından alınarak, Şehitlikteki Camide öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve akabinde Bektaş Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya

28 Oca 2024 - 12:21 - Gündem

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