28 Oca 2024 - 12:21 - Gündem

Alanya'nın acı kaybı: Hayırseverimizi kaybettik

Alanya'da onlarca ihtiyaç sahibi öğrencinin okumasına ve vatana millete yararlı olmasına önayak olan hayırsever Nihal Demirel yaşama veda etti.