Alanya'nın birçok mahallesinde hayır eserleri bulunan Nihal Demirel hayata veda etti.
Demirel, Payallar Günay Demirel Ortaokulu, Mahmutlar Güleç Demirel Ortaokulu Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu gibi birçok hayır işine imza atmıştı.
Cenazesi, Saray mahallesi, Damlataş caddesi, Sahil Taksi önündeki Yeni Köseoğlu Apartmanından alınarak, Şehitlikteki Camide öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak ve akabinde Bektaş Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.