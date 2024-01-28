28 Oca 2024 - 12:19- Spor G:

Galatasaray'dan rekor transfer!

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Galatasaray, sosyal medyadan bomba transfer haberini duyurdu.

Galatasaray'dan rekor transfer! mask
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Galatasaray Kulübü, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yapılan anlaşmayı ve kazanılan bonservis bedelini resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, 2021'de 1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Fransız sağ bekin transferinden rekor bir gelir elde etti. Galatasaray, Boey transferindeki anlaşma gereği, Alman deviyle iki hazırlık maçı yapacak ve bu karşılaşmalarda elde edilecek gelirin yüzde 50'si sarı kırmızılı kulübün olacak.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Öte yandan Almanya'nın Bayern Münih takımı da Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sacha Boey'in ilk paylaşımı şöyle:

Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha! Her şey için teşekkürler!

Kaynak: KARAR

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28 Oca 2024 - 12:19 - Spor

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