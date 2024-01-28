Korkunç olay! Evdeki yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtuldu

Burdur'da sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Murat Aynur (41) hayatını kaybetti, annesi Fatmana E. (76) komşuları tarafından kurtarıldı.
Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'taki müstakil evde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşinden ayrı yaşayan ev sahibi Fatmana E. komşuları tarafından dışarı çıkarılırken, oğlu Murat Aynur evde mahsur kaldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Murat Aynur'un hayatını kaybettiği belirlendi. 1 itfaiye erinin de söndürme çalışmaları sırasında elinden yaralandığı yangının soba devrilmesi sonucu çıktığı tespit edildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, Aynur'un cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.