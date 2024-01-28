Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araç ithalatına yönelik aldığı son karar, birçok marka ve model için Türkiye pazarının kapısını şimdilik kapattı. Özellikle Togg'un pazara girişi ile birlikte elektrikli araç satışlarında artış yaşanırken, 29 Aralık'ta yürürlüğe giren "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile birçok araç için Türkiye'ye giriş izni engellenmiş durumda.

VOLVO EX30 ARTIK SATILMAYACAK

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre, mevcut yasal düzenlemelerde bir değişiklik olmazsa, bazı elektrikli araç modelleri resmi olarak Türkiye'ye getirilemeyecek. Bu araçlardan biri de Volvo'nun ürettiği EX30 modeli olarak karşımıza çıkıyor.



Volvo Cars tarafından yapılan açıklamada, şirketin ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve tüm Volvo otomobilleri arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30'un Türkiye pazarında henüz ithal edilemediği belirtildi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın 29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)" kapsamındaki yeni ithalat koşulları sebebiyle, söz konusu aracın Türkiye'de satışa sunulabilmesi için gereken adımların atılması planlanıyor. Ancak bu adımların ne zaman ve hangi koşullarda atılacağı henüz belirsiz.

2024 YILINDA SATILAMAYACAK OLAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

BMW iX3

BYD Atto 3

BYD Han

BYD Seal U (elektrikli)

BYD Dolphin

Cupra Tavascan

Dacia Spring

Ford Mustang Mach-E

Hongqi E-HS9

Leapmotor T03

Lexus RZ 450E

Lexus UX

MG Cyberster

MG MG4

MG Marvel R

MG ZS EV

Neta U

Neta GT

Neta AYA

Nissan X-Trail e-Power

Seres 3

Skywell ET5

Skywell EA3

Skywell EA5

Subaru Solterra

Toyota bz4x

Volvo EX30

Kaynak: Haber Merkezi