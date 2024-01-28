Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araç ithalatına yönelik aldığı son karar, birçok marka ve model için Türkiye pazarının kapısını şimdilik kapattı. Özellikle Togg'un pazara girişi ile birlikte elektrikli araç satışlarında artış yaşanırken, 29 Aralık'ta yürürlüğe giren "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile birçok araç için Türkiye'ye giriş izni engellenmiş durumda.
VOLVO EX30 ARTIK SATILMAYACAK
Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre, mevcut yasal düzenlemelerde bir değişiklik olmazsa, bazı elektrikli araç modelleri resmi olarak Türkiye'ye getirilemeyecek. Bu araçlardan biri de Volvo'nun ürettiği EX30 modeli olarak karşımıza çıkıyor.
Volvo Cars tarafından yapılan açıklamada, şirketin ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve tüm Volvo otomobilleri arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30'un Türkiye pazarında henüz ithal edilemediği belirtildi.
RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
Ticaret Bakanlığı'nın 29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)" kapsamındaki yeni ithalat koşulları sebebiyle, söz konusu aracın Türkiye'de satışa sunulabilmesi için gereken adımların atılması planlanıyor. Ancak bu adımların ne zaman ve hangi koşullarda atılacağı henüz belirsiz.
2024 YILINDA SATILAMAYACAK OLAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
BMW iX3
BYD Atto 3
BYD Han
BYD Seal U (elektrikli)
BYD Dolphin
Cupra Tavascan
Dacia Spring
Ford Mustang Mach-E
Hongqi E-HS9
Leapmotor T03
Lexus RZ 450E
Lexus UX
MG Cyberster
MG MG4
MG Marvel R
MG ZS EV
Neta U
Neta GT
Neta AYA
Nissan X-Trail e-Power
Seres 3
Skywell ET5
Skywell EA3
Skywell EA5
Subaru Solterra
Toyota bz4x
Volvo EX30
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.