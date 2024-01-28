28 Oca 2024 - 11:22- Magazin G:

Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a veda etti

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Arka Sokak'lara oyuncu Perihan Ünlücan, veda etti.

Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a veda etti mask
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Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ önceki akşamki bölümüyle ekran başındakileri ağlattı.

Engin komiserin avukat sevgilisi Başak karakterini canlandıran Perihan Ünlücan, diziye veda etti.

Oyuncu, karakterinin vefat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlücan, sette arkadaşlarına veda ettiği kareleri de şu notla beğeniye sundu:

“Arka Sokaklar efsanesinin bir parçası olmaktan hep gurur duydum. Canım partnerim İlker İnanoğlu’na, tüm oyuncu arkadaşlarıma ve seyircimize teşekkür ederim.”

Kaynak: HÜRRİYET

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28 Oca 2024 - 11:22 - Magazin

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