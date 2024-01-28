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Büyük kalçaları ile tanınan fenomenin havayolu şirketinden bir garip isteği

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Geçirdiği sayısız estetik operasyonun sonrasında kalça ölçüleri nedeniyle sosyal medyanın gündemine yerleşerek fenomene dönüşen Gracie Bon, Instagram hesabından uçak yolcuğu yaptığı anlarda çekilen görüntülerini paylaştı. Uçakta rahat edemeyen fenomenin paylaşımı gündem oldu.

Büyük kalçaları ile tanınan fenomenin havayolu şirketinden bir garip isteği mask
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Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Gracie Bon cesur paylaşımlarının yanında sıklıkla kalça ölçüleri nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. 25 yaşındaki Panamalo fenomen bu kez takipçilerinin karşısına bir uçak yolculuğu sırasında çıktı.

Kalça ölçüleri nedeniyle uçağın koltuklarına sığma konusunda zorluk yaşayan fenomen isim havayolu şirketlerine seslenerek "Uçakların daha büyük koltuklara ihtiyacı var" dedi.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları büyük beden bireylerin uçak koltuklarında benzer sorunları yaşadığını söyleyerek Bon'u destekledi.


Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'Bu senin hatan. Kimse seni ameliyat yaptırmaya zorlamadı' yorumuyla estetik operasyonlarını eleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

28 Oca 2024 - 10:39 - Magazin

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