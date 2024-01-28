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Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi!

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Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi! mask
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Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: KARAR

# kayserispor, Burak yılmaz

28 Oca 2024 - 10:31 - Spor

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