Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi!

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: KARAR