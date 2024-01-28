Interpol tarafından aranıyorlardı! Adana'da yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.