28 Oca 2024 - 10:28- Gündem G:

Interpol tarafından aranıyorlardı! Adana'da yakalandılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı mask
Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

# Adana, interpol, kırmızı bülten, operasyon, Terör örgütü DEAŞ, Polis, Emniyet

28 Oca 2024 - 10:28 AA Adana- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı! mask
Herkesin merakla beklediği Doğu Ekspresi turunda fiyatlar dudak uçuklattı!
Alanya'da bir garip dayak vakası: Başkan Sünbül dövdü mü, ayırdı mı? mask
Alanya'da bir garip dayak vakası: Başkan Sünbül dövdü mü, ayırdı mı?
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi mask
Ankara Üniversitesi, o yerleşkesine 'Alper Gezeravcı' adını verdi
Deniz seferleri iptal edildi mask
Deniz seferleri iptal edildi
11 mahalle karantinaya alındı mask
11 mahalle karantinaya alındı
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak'' mask
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama: ''Seçim günü 10 bin polis ve jandarma görev yapacak''
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber