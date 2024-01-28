Korkunç olay! Tartıştığı halasını bıçakla katletti

Eskişehir'de Süleyha Yılmaztürk (23), tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü (63) bıçaklayarak öldürdü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi’nde Süleyha Yılmaztürk, evde halası Naciye Yılmaztürk ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA