Bakan açıkladı! 81 ilde 'çakar lamba' denetimi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 'Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan' kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı" dedi. Yerlikaya, çakar lamba ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz: önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

Kaynak: DHA