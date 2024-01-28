Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı beyin kanaması geçirdi!

En son Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrol olduğu aşıklar Bayramı filmi ile izleyici karşısına çıkan Settar Tanrıöğen, şu sıralar Kızılcık Şerbeti Nursema'nın babası Abdullah Bey rolüyle de büyük ilgi görüyor.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Usta oyuncu dün beyin kanaması geçirdi. Haberi rol arkadaşı Ebru Destan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Destan, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız yoğun bakıma alınmıştır" denildi.

Ameliyat edilen sanatçının sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı.

Çakmakçı, “Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20.45'te hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması saptanmıştır. Bu tanı üzerine yapılan ameliyatla kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" dedi.

Kaynak: MYNET