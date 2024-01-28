28 Oca 2024 - 08:18- Gündem G:

Alanya'da evinde cansız bedeni bulundu

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Mahmutlar'da bir apartman dairesinde yaşayan kadının cansız bedeni bulundu.

Alanya'da evinde cansız bedeni bulundu mask
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde hareketsiz bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Münire Şeker'in (49) yatak odasında hareketsiz bulan kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Şeker, kurtarılamadı.

Şeker'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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28 Oca 2024 - 08:18 AA Antalya- Gündem

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