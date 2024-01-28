28 Oca 2024 - 08:00- Gündem G:

Feci olay! Müstakil evde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

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Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Feci olay! Müstakil evde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti mask
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Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta, anne ve oğlunun yaşadığı müstakil evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan Fatmana Evcil (76) komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Evcil'in oğlu Murat Aynur (41) ise evde mahsur kaldı.

Oğlunun evde kaldığını öğrenince sinir krizi geçiren Evcil, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında Murat Aynur'un cansız bedeni bulundu.

Aynur'un cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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28 Oca 2024 - 08:00 AA Burdur- Gündem

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