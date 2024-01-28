Malatya'da korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak saat 01.27'de Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: AFAD