28 Oca 2024 - 07:53- Gündem G:

Malatya'da korkutan deprem

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AFAD, Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

28 Oca 2024 - 07:53 - Gündem

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