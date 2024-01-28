28 Oca 2024 - 07:51- Gündem G:

Korkunç kaza! Zincirleme kaza yapan 3 tırdan biri yandı

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Erzincan'da buzlanma nedeniyle 3 tır zincirleme kaza yaptı. Kazada tırın biri yandı.3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Zincirleme kaza yapan 3 tırdan biri yandı mask
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Erzincan’da buzlanma nedeniyle 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada alev alan tırlardan biri demir yığını haline dönüşürken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Erzincan- Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır peş peşe giderken, buzlanma nedeniyle kayarak çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası bir tır, çarpışmanın şiddetiyle alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma AFAD, sağlık ve Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Yanan ve ağır hasar alan tırın kupa kısmı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. tırda ağır hasar meydana geldi.

Bir süre trafiğe kapanan Erzincan- Erzurum kara yolu, araçların vinç yardımı ile çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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28 Oca 2024 - 07:51 DHA Erzincan- Gündem

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