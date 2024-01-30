Kantin kiralanacak



KEMER DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

1)İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yeni Mahalle Dedeler Mevki No:31 adresindeki Antalya Kemer Devlet Hastanesi hizmet binasında 100 m2 kapalı alan ve Hastane Acil Servis ünitesi içerisinde İdarece belirlenmiş yere konulacak 1 adet Otomat Makinesi 3m2 alanın 3(Üç) yıl süre ile Kantin yeri olarak kullanılması işi.

2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3) Kantin Kiralama İhalesi:

a. İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 12 Şubat 2024 Pazartesi günü Saat: 14:00

b. Kira Tespit Komisyonunca Kantin için belirlenen

1 yıllık Muhammen Bedel: 160.000,00 TL (YüzatmışbinTürkLirası)

Geçici Teminat Bedeli (% 30): 48.000,00TL (KırksekizbinTürkLirası)

c. Kantin Alanı: 100,00 m2, 1 (Bir) adet Otomat Makinesi için (3 m2 )

d. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Antalya Kemer Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

e. İhalenin Yapılacağı Yer: Antalya Kemer Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Antalya Kemer Devlet Hastanesi Satınalma Birimine veya ihale saatinden önce Komisyon Başkanına ihale evrak dosyasını teslim edeceklerdir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. İhale saatinden sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

b) Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini 1 yıllık kira bedelinin en az % 30’u oranında 48.000,00TL (KırksekizbinTürkLirası), Halk Bankası Antalya Şubesi Kemer Devlet Hastanesi hesabı TR43 0001 2009 5700 0005 0000 34 IBAN Nolu Hesaba Havale veya EFT Şeklinde (Açıklama kısmına hangi ihale için, yatıran firma bilgileri vergi no,TC. nolarını belirterek) yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26’ıncı ve 27’inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) “Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.”

c) İsteklilerin vadesi geçmiş kira borcunun bulunması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

d) İhaleye katılacak istekliler, TSE 13284 Belgesine sahip olmalıdır.

e) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.

f) Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.

g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, 2024 yılı içerisinde alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2024 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

j) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

k) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç) dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

l) Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

m) Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından 2024 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,

n) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişi veya firmalar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

o) İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

p) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

q) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

r) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir veya 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığı satın alınabilir.

s) İdare 2886 sayılı Kanunun 7.maddesinin g bendine göre ihaleyi yapıp yapmamakta, bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.