5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvim başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan seçim takvimine göre, il ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini 3 Mart Pazar günü açıklayacak.
YENİ ALANYA'DAN DEV ANKET
Yeni Alanya dev anketiyle partilerin aday adayları arasından kimin kendi partisi için daha güçlü bir aday olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.