25 Oca 2024 - 17:17- Siyaset

Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?

Türkiye'deki her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, 2024 yılında yeni bir yerel seçim yapılacak, seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yeni Alanya yine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de dev anketini başlattı