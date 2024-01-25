25 Oca 2024 - 17:17- Siyaset G:

Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?

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Türkiye'deki her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, 2024 yılında yeni bir yerel seçim yapılacak, seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yeni Alanya yine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de dev anketini başlattı

Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz? mask
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5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvim başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan seçim takvimine göre,  il ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini 3 Mart Pazar günü açıklayacak.

YENİ ALANYA'DAN DEV ANKET

Yeni Alanya dev anketiyle partilerin aday adayları arasından kimin kendi partisi için daha güçlü bir aday olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

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25 Oca 2024 - 17:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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