Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!

Patates limon yüz maskesi tarifi nasıl yapılır

Malzemeler

Patates – 1 adet

Limon – yarım dilim

Tarif

Patates kabuğunu soyun

Küçük parçalara kesin ve blendera koyun.

Karıştırın

Şimdi bir süzgeç yardımı ile patates suyunu temiz bir kaba koyun

Limon suyunu ekleyip karıştırın.

Pamuklu bir topun yardımı ile, bu yüz maskesini yüzünüze ve özellikle de etkilenen alanlara uygulayın.

Kurumaya bırakmak için yaklaşık 10 dakika yüzünüzde bekletin.

Su ile yıkayın

En iyi sonucu elde etmek için haftada bir gün bunu iki kez yapın.

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