Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!
Leke ve sivilcelerin baş düşmanı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!

Bu yüz maskesi sadece siyah lekeleri, koyu lekeleri ve sivilce izlerini kaldırmakla kalmaz aynı zamanda cildinizde muhteşem bir parlaklık bırakır, cildinizi parlaklaştırarak doğal tonunu geri getirir ve lekeleri giderir!

Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!

Bu yüz maskesi sadece siyah lekeleri, koyu lekeleri ve sivilce izlerini kaldırmakla kalmaz aynı zamanda cildinizde muhteşem bir parlaklık bırakır, cildinizi parlaklaştırarak doğal tonunu geri getirir ve lekeleri giderir!

05 Ocak 2018 Cuma 17:59
Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!
banner404

Patates limon yüz maskesi tarifi nasıl yapılır
Malzemeler
Patates – 1 adet
Limon – yarım dilim
Tarif
Patates kabuğunu soyun
Küçük parçalara kesin ve blendera koyun.
Karıştırın
Şimdi bir süzgeç yardımı ile patates suyunu temiz bir kaba koyun
Limon suyunu ekleyip karıştırın.
Pamuklu bir topun yardımı ile, bu yüz maskesini yüzünüze ve özellikle de etkilenen alanlara uygulayın.
Kurumaya bırakmak için yaklaşık 10 dakika yüzünüzde bekletin.
Su ile yıkayın
En iyi sonucu elde etmek için haftada bir gün bunu iki kez yapın.
Lütfen paylaşalım herkesin faydalanması için. Sağlıcakla kalın.
Source: Siyah lekeleri, sivilceleri sadece 5 gün içinde yok eder!
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Siyah NoktaSivilcelerdenPatates Ve Limon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Biraz bakım yapmak hem sizi hem beyninizi güzelleştirir!
Biraz bakım yapmak hem sizi hem beyninizi güzelleştirir!
Güzellik için bu acı çekilir mi!
Güzellik için bu acı çekilir mi!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim