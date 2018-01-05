Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!

Patates limon yüz maskesi tarifi nasıl yapılır
Malzemeler
Patates – 1 adet
Limon – yarım dilim
Tarif
Patates kabuğunu soyun
Küçük parçalara kesin ve blendera koyun.
Karıştırın
Şimdi bir süzgeç yardımı ile patates suyunu temiz bir kaba koyun
Limon suyunu ekleyip karıştırın.
Pamuklu bir topun yardımı ile, bu yüz maskesini yüzünüze ve özellikle de etkilenen alanlara uygulayın.
Kurumaya bırakmak için yaklaşık 10 dakika yüzünüzde bekletin.
Su ile yıkayın
En iyi sonucu elde etmek için haftada bir gün bunu iki kez yapın.
Lütfen paylaşalım herkesin faydalanması için. Sağlıcakla kalın.
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