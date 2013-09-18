Kremlere servet harcamayın!

IŞIL ışıl parlayan, gergin ve pürüzsüz bir cilt için en pahalı olanları değil, cilt tipine uygun türü seçmeye özen gösteriniz. Unutmayın, doğru bir bakımla ve doğru ürünlerle hayalinizdeki cilde kavuşabilirsiniz.



NORMAL CİLT

Görünümü şeffaf nem ve yağ durumu dengeli, gözenekler kapalı ve pürüzsüz bir cilt tipidir.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Krem veya süt tipi temizleyici oranı normal tonik, hafif bir nemlendirici ve peeling krem.

KURU CİLT

Görünümü mat, yağ salgılaması normalin altında ve nem oranı düşük bir cilt tipidir... Gözenekler, ufak ve kapalıdır.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Krem veya süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yoğun bir nemlendirici, nem ve yağ depo edici maskeler, peeling krem.

KARMA CİLT

T bölgesi yağlı, yanaklar ve göz çevresi daha normal ve kurudur. Nemsizlik, söz konusu olabilir. Yağlı kısımlarda gözenekler açık olabilir. Yağlı kısımlarda gözenekler açık olabilir, siyah nokta ve sivilce görülebilir. Diğer bölgelerde gözenekler kapalıdır.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Süt ve jel tipi temizleyici, alkol oranı düşük tonik, cildin ihtiyacına göre nemlendirici, temizleyici, sıkılaştırıcı maskeler, peeling krem.

HASSAS CİLT

Deri, damarları gösterecek kadar incelmiştir. Kızaran, kaşınan dalga dalga olan ve yanan bir cilt türüdür. Kötü koşullara hemen reaksiyon gösterir. Susuz ve çok gerilen ciltlerdendir.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Süt tarzı temizleyici, alkolsüz tonik ve hassasiyet giderici bakım kremi.

YAĞLI CİLT

Görünümü parlak ve yağlıdır. Gözeneklerinin içi dolu ve açık siyah noktalı sivilceye müsait cilt tipidir.

PROBLEMSİZ YAĞLI CİLT

Cilt parlak, nem oranı normal, gözenekler açık ve içleri genellikle siyah noktalıdır.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Jel tipi temizleyici, alkollü tonik, çok hafif nemlendirici, temizleyici, sıkılaştırıcı maskeler ve peeling krem.

YAĞLI HASSAS CİLTLER

Cilt, yağlı olmasına rağmen nemsizdir. Geniş gözenekler, boş da olabilir. Deri hassasiyete bağlı hafif kırmızıdır, pul pul kalkabilir.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, çok hafif nemlendirici, hassasiyet giderici kremler, pomatlar, hassasiyet giderici ve yağ dengeleyici maskeler.

SİVİLCELİ - AKNELİ YAĞLI CİLT

Yağ salgısı, normalin üstünde olduğundan devamlı parlayan bir cilttir. Sivilce, akne ve siyah noktalar yoğundur. Gözenekler genişlemiş ve içleri dolmuştur. Nem oranı, normaldir.

KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER

Akne, mutlaka bir dermatolog denetiminde, medikal olarak tedavi edilmelidir. Medikal tedaviye ek olarak günlük bakımda verilebilecek ürünler; sabun veya jel tipi temizleyici, alkol oranı yüksek tonik, çok hafif nemlendirici, temizleyici ve sıkılaştırıcı maskeler olabilir.







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