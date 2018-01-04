Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler

KOLAJEN adlı proteinin azalması sonucu kırışıklar insan cildinde artmaya başlar. Cildin altında bulunan kolajen dokuları zamanla hasar görür ve kırışıklar derinleşir ve kırışıklar daha belirgin hale gelir. Bu yazımızda kırışıklığa karşı öneriler saymadan önce, kırışıklara sebep olan faktörlerden bahsedelim.

Kırışıklık Oluşmasına Sebep Olan Faktörler

Kırışıklık oluşmasına sebep olan durumları bildikten sonra kırışıklığa karşı öneriler gerçekleştirmek daha mantıklı olacaktır. Sebepleri ortadan kaldırmak ve cildi korumak alınan en iyi önlemlerin başında gelir. Güneşten gelen zararlı Ultraviyole ışınları insan cildine doğrudan temas ettiğinde cildin erken kırışmasına sebep olabilir. Kırışmanın yanı sıra ciltte leke oluşumu gözlenir.

Sigara dumanı ve çevre kirliliği vücuttaki hücre yapısını bozan durumlardandır. Cildin soluduğu bu kirli hava ve sigara dumanı erken yaşlanmaya sebep olur. Özellikle kadınlarda menopozdan sonra görülen cilt kırışıklarının asıl sebebi olarak sigara gösterilebilir.

Kötü beslenme, kasların aşırı zayıflığı, stres gibi durumlarda cilde zarar veren erken kırışmasına sebep olan faktörlerdendir.

Cilde yanlış bakım yapılması sonucu, kullanılan cilt bakım ürünleri bazen fayda sağlamak yerine cildin erken kırışmasına sebep olur.

Kırışıklık Karşıtı Doğal Öneriler

Doğal cilt bakımı uzmanlarının önerdiği mucize bitkileri kırışıklığa karşı öneriler olarak şöyle sıralayacağız:

Üzüm Çekirdeği Ektresi: Anti­Oksidan içeren ve iltihap karşıtı özelliği ile üzüm çekirdeği kırışıklık düşmanı olan doğal malzemelerden biridir.

Zeytinyağı: Onlarca faydası saymakla bitmeyen zeytinyağı cilt için de mükemmel bir etkiye sahip masaj yağı olarak nitelendirilir. İçinde

bulundurduğu A ve E vitaminleri ile cildi besler.

Zencefil: İçerdiği yüksek derecede anti­oksidan ile kırışıklığa karşı kullanılan en iyi malzemelerden biridir. Bir çorba kaşığı bal ve rendelenmiş

veya toz olan zencefilden bir tutam sabahları tüketmeniz için mükemmel bir karışımdır. Bu karışımı her gün tüketerek kırışıklığa karşı savaşınız da

kullanabilirsiniz.

Limon: Limon suyu ciltteki ölü hücrelerden kurtulmak için tam bir ilaç niteliğindedir. Ciltteki leke ve kırışıkları önleme ve belirtileri ortadan

kaldırma gibi özellikleri vardır.

Kırışıklığa sebep olan faktörlerden uzak durmalısınız. Kırışıklıklardan kurtulmak için ise doğal önerilerden sonra bir cilt doktoru ile görüşmenizde fayda vardır.