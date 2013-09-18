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Güzellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Rimel kirpikleri kırar mı, oje sağlıklı mıdır, sık kesilen saçlar gürleşir mi? İşte, güzellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Güzellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Rimel kirpikleri kırar mı, oje sağlıklı mıdır, sık kesilen saçlar gürleşir mi? İşte, güzellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

18 Eylül 2013 Çarşamba 09:54
Güzellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar
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MODERN rimel fırçaları, içerdikleri bakım proteinleri sayesinde hassas kirpikleri koruyucu görev görüyorlar. Kirpikler, ancak akşamları makyajınızı temizlemeyi unuttuğunuzda kırılabilir.  Hatta alerjik  bile olabilirler. Bu yüzden uyumadan önce yumuşak bir makyaj temizleyiciyle onları temizlemeyi unutmayın.
'SIK SIK BANYO YAPMAK CİLDİ KURUTUYOR'
Sık sık banyo yapıyor olmanın cildi kuruttuğu neyse ki fazla bir doğruluk payı taşımıyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken önemli iki nokta var. Birincisi,  banyo suyu ısısının 28 dereceyi geçmemesi, ikincisi de 20 dakikadan fazla sıcak suyun altında kalınmamasıdır. Vücudunuzu banyo sonrasında ovarak kurutmayın. Onun yerine yumuşak hareketlerle nemlenmesi için kremlemeyi asla ihmal etmeyin. Avokado ya da hindistan cevizli yağlar; hem cildin nemini arttırır, hem de kurumasını önler.
'OJE SAĞLIKSIZDIR'
Kozmetik firmaları, ojelerin tırnakları koruyucu protein ve akrillerle donatmış durumda. Dolayısıyla şimdilerde dikkatli olman gereken tek nokta aseton seçimi. Sert aseton içeriklerinden uzak durmalı, bileşiminde aseton maddesi bulunmayan tırnak temizleyicilerine yönelmelisiniz.
'SAÇ NE KADAR SIK KESİLİRSE O KADAR GÜRLEŞİR'
Maalesef bu yargı, doğru değil. Saçın uzamasını dışarıdan kontrol etmeniz, gelişen teknolojiye rağmen henüz mümkün değildir. Bunun tek sorumlusu, saç köklerinizdir. Eğer saçlarınızı her dört ya da altı haftada bir bakıma alırsanız; saç uçlarınızın kırılmasını engellemiş olursunuz. Dahası sağlıklı saçlara sahip olarak saçlarınızın daha dolgun bir görünüme sahip olmasını sağlarsınız.
'MAKYAJ ÜRÜNLERİ DE ARTIK ULTRAVİYOLE(UV) KORUMA İÇERDİĞİNDEN EKSTRA GÜNEŞ KREMLERİ KULLANMAK GEREKSİZ'
Bunun kesinlikle bir güzellik yalanı olduğunu söylemek zorundayız. Her ne kadar bir çok fondöten de UV koruması bulunsa da tüm bunlar, cildi güneş ışınlarından koruyacak düzeyde etkili değildir. Onun dışında cildimiz bakım ürünleri ve güneş alerjisine neden olan güneş ışığına da hassasiyet gösteriyor. Bu yüzden güneşli havalarda şapkanızı takmadan yola çıkmamaya gayret göstermeniz sizin yararınıza... Ayrıca makyaj yapmadan yüzünüze yüksek koruma faktörlü bir ürün sürerek dolaşmanızda büyük fayda var.
'PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMÜ SADECE FAZLA KİLOSU OLANLARIN SORUNUDUR'
Bunun kesinlikle doğru olmadığını, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz; çünkü selülit bir kilo sorunu değil, bağ dokusu zayıflığından kaynaklanan bir sorundur. Bağ dokusu, genetiktir. Dolayısıyla ilerleyen yaşla birlikte bağ dokusu giderek zayıflar. Bu da düzenli sporla giderilebilir.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 09:55
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