Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Güzellik için bu acı çekilir mi!

Amerika'da bir kızın, ensesindeki saçlarına ağda yaptırması izleyenlerin bile içini sızlattı

Güzellik için bu acı çekilir mi!

Amerika'da bir kızın, ensesindeki saçlarına ağda yaptırması izleyenlerin bile içini sızlattı

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:39
Güzellik için bu acı çekilir mi!
banner404

AMERİKA'NIN bir kuaförde çekilen görüntülerde, genç kız saç diplerie ağda yaptırdı.

ENSESİNDEKİ SAÇLARI AĞDAYLA ALDIRDI

Güzellik uğruna çekilen pek çok acıya her gün bir yenisi ekleniyor. Son zamanlarda ise isteneyen tüylerle baş etmenin farklı yolları ortaya çıktı. Ancak ensesindeki saçlarını bile aldıran kız izleyenleri şaşırttı.

GÜZELLİK İÇİN DEĞER Mİ?

Sosyal medyada paylaşıldığından beri izlenme rekorları kıran videoya pek çok yoruM geldi. Hemen hemen hepsi de kızın çektiği acıya nasıl katladığına dair tahminlerdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AmerikaGüzellik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fondöteninizi evde kendiniz yapabilirsiniz!
Fondöteninizi evde kendiniz yapabilirsiniz!
Evdeki malzemelerle cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!
Evdeki malzemelerle cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!
Günümüzde hala kullanılan 13 eski güzellik sırrı
Günümüzde hala kullanılan 13 eski güzellik sırrı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim