Güzellik için bu acı çekilir mi!

AMERİKA'NIN bir kuaförde çekilen görüntülerde, genç kız saç diplerie ağda yaptırdı.
ENSESİNDEKİ SAÇLARI AĞDAYLA ALDIRDI
Güzellik uğruna çekilen pek çok acıya her gün bir yenisi ekleniyor. Son zamanlarda ise isteneyen tüylerle baş etmenin farklı yolları ortaya çıktı. Ancak ensesindeki saçlarını bile aldıran kız izleyenleri şaşırttı.
GÜZELLİK İÇİN DEĞER Mİ?
Sosyal medyada paylaşıldığından beri izlenme rekorları kıran videoya pek çok yoruM geldi. Hemen hemen hepsi de kızın çektiği acıya nasıl katladığına dair tahminlerdi.
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