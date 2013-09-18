Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Elma sirkesi deyip geçmeyin!

Elma sirkesi; özellikle pırıl pırıl saçlara, lekesiz bir cilt ve incecik bir vücuda kavuşma konusunda çok önemli katkı sağlıyor

Elma sirkesi deyip geçmeyin!

Elma sirkesi; özellikle pırıl pırıl saçlara, lekesiz bir cilt ve incecik bir vücuda kavuşma konusunda çok önemli katkı sağlıyor

18 Eylül 2013 Çarşamba 10:00
Elma sirkesi deyip geçmeyin!
banner404
ELMA sirkesiyle cilt güzellik seansını herkes evinde kolayca uygulayabilir. Bugüne kadar sadece sofrada kullanılan elma sirkesinin cilt güzelliği için doğurduğu 'inanılmaz' sonuçlar ise söyle sıralanıyor.
1. KEPEKSİZ SAÇLAR: Saçınızı yıkadıktan sonra, son durulama suyuna elma sirkesi ekleyin. Saçlarınızın kepekten arındığını ve parlaklaştığını göreceksiniz.
2. AKNE TEDAVİSİ: Su ile seyreltilmiş elma sirkesi ile yüzünüzü temizleyin ve su ile durulayın. Elma sirkesi cildinizi yumuşattığı gibi, antiseptik özelliği ile akneye neden olan mikropları da öldürecektir.
3. CİLTTEKİ LEKELER: Dörtte bir litre suya, üç çorba kasığı elma sirkesi ekleyip kaynayıncaya kadar ısıtın. Başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buhara tutun. Yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesi ile yüzünüzü silin. Haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.
4. VARİSLİ DAMARLAR: Bir bezi elma sirkesine batırıp sıkın. Bezi varisli bölgeye sarın ve 30 dakika boyunca bekletin. Bu süre içinde bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlendirin. Sabah - akşam bu kürü tekrarladığınızda varislerde azalma olduğunu göreceksiniz.
5. ZAYIFLAMAK İÇİN: Bir bardak suya bir - iki kahve kaşığı elma sirkesi ve bir kahve kaşığı bal ekleyip karıştırın. Bu karışım, uygun bir rejimle birlikte kullanıldığında düzenli kilo vermenize katkı sağlayacaktır.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.09.2013 10:02
Anahtar Kelimeler:
KABAKTatlıTarifYazTemizlikPlanUzmanlarKulak VerinUyarılarHastalıkSağlıkTuğba EczanesiTuğba TaşkıranAhmet ErtunçNisanMustafa ErkanDidem TanrıseverFilika RestoranAlanyaBoyun SarkmasıBakımCilt BakımıCilt Soru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fondöteninizi evde kendiniz yapabilirsiniz!
Fondöteninizi evde kendiniz yapabilirsiniz!
Evdeki malzemelerle cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!
Evdeki malzemelerle cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!
Günümüzde hala kullanılan 13 eski güzellik sırrı
Günümüzde hala kullanılan 13 eski güzellik sırrı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim