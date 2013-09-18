Elma sirkesi deyip geçmeyin!

ELMA sirkesiyle cilt güzellik seansını herkes evinde kolayca uygulayabilir. Bugüne kadar sadece sofrada kullanılan elma sirkesinin cilt güzelliği için doğurduğu 'inanılmaz' sonuçlar ise söyle sıralanıyor.

1. KEPEKSİZ SAÇLAR: Saçınızı yıkadıktan sonra, son durulama suyuna elma sirkesi ekleyin. Saçlarınızın kepekten arındığını ve parlaklaştığını göreceksiniz.

2. AKNE TEDAVİSİ: Su ile seyreltilmiş elma sirkesi ile yüzünüzü temizleyin ve su ile durulayın. Elma sirkesi cildinizi yumuşattığı gibi, antiseptik özelliği ile akneye neden olan mikropları da öldürecektir.

3. CİLTTEKİ LEKELER: Dörtte bir litre suya, üç çorba kasığı elma sirkesi ekleyip kaynayıncaya kadar ısıtın. Başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buhara tutun. Yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesi ile yüzünüzü silin. Haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.

4. VARİSLİ DAMARLAR: Bir bezi elma sirkesine batırıp sıkın. Bezi varisli bölgeye sarın ve 30 dakika boyunca bekletin. Bu süre içinde bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlendirin. Sabah - akşam bu kürü tekrarladığınızda varislerde azalma olduğunu göreceksiniz.

5. ZAYIFLAMAK İÇİN: Bir bardak suya bir - iki kahve kaşığı elma sirkesi ve bir kahve kaşığı bal ekleyip karıştırın. Bu karışım, uygun bir rejimle birlikte kullanıldığında düzenli kilo vermenize katkı sağlayacaktır.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.