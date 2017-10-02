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Biraz bakım yapmak hem sizi hem beyninizi güzelleştirir!

Kendinizle çok fazla ilgilendiğiniz, ayna karşısında çok fazla vakit geçirdiğiniz için eleştiriliyor musunuz? Şimdi size makyajınızı yapmaya keyifle devam etmenizi sağlayacak bir haber vereceğiz! Yapılan bir araştırma gösteriyor ki düzenli bakım ve makyaj yapmak depresyona ve anksiyeteye iyi geliyor.

Biraz bakım yapmak hem sizi hem beyninizi güzelleştirir!

Kendinizle çok fazla ilgilendiğiniz, ayna karşısında çok fazla vakit geçirdiğiniz için eleştiriliyor musunuz? Şimdi size makyajınızı yapmaya keyifle devam etmenizi sağlayacak bir haber vereceğiz! Yapılan bir araştırma gösteriyor ki düzenli bakım ve makyaj yapmak depresyona ve anksiyeteye iyi geliyor.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:15
Biraz bakım yapmak hem sizi hem beyninizi güzelleştirir!
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Ben güzelsem beynim de güzel!

‘Hasarlı Bir Beyni Tedavi Etmek’ kitabının yazarı Psikolog Mike Dow, depresyon ve kaygı bozukluğunun nörolojik bir süreç olduğunu söylüyor ve cilt bakımı makyaj gibi gündelik alışkanlıkların bu süreçte kişiyi ‘tuzak düşünceler’den uzak tuttuğunu belirtiyor. Beyin aktivitelerinin doğrusal değil, daireler halinde olduğunu söyleyen Dow, bu gibi kendini tekrarlayan aktivitelerin beyni tuzak düşüncelerden koruduğunu saptamış.

Dr. Dow bakım, makyaj gibi uğraşlarının beyni korumasının ötesinde beynin hasar görmüş bölgelerinin de tekrar istenilen noktaya gelmesinde etkili olduğunu düşünüyor.
Profesyonel desteğin yanında kırmızı dudaklar…

Tabii kaygı ve depresyonu sadece makyajla yenmek çok mümkün değil. Kişinin bu gibi aktivitelerin yanında profesyonel anlamda destek alması gerekiyor. Ancak makyaj bu süreçte destekleyici bir yöntem olarak kullanılabilecek kadar da önem taşıyor.

Üstelik bu araştırmayı destekleyen başka bilimsel veriler de bulunuyor. Mesela yapılan araştırmalar gösteriyor ki makyaj ve cilt bakımı uygulamasında yaptığımız her dokunuş beyindeki nörokimyasalları tetikliyor ve bu da ruhunuzu dinginleştirmenizi sağlıyor.

Bu nedenle kendinizle ilgilenmeye başladığınızda otomatik olarak sakinleşiyorsunuz. Ve bilim gösteriyor ki makyaj yaparken, meditasyon sırasında oluşan beyin aktivitelerinin aynısı gerçekleşiyor. Yani makyaj yapmak meditasyon yapmakla aynı kapıya çıkıyor.
Üzerine bir de özgüveni ekleyin!

Makyajın ve kişisel bakımın bu güzelliğinin yanına bir de özgüveninize yaptığı pozitif etkiyi de ekleyince ortaya muhteşem bir eylem çıkıyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sosyal ortamlarda güzel görünmek özgüvenimizi de ciddi oranda arttırıyor. Ve depresyon, anksiyete gibi durumların sosyal hayatımızı olumsuz yönde etkilediğini düşünürsek, makyajın bu anlamda da bize yararı büyük.

Tabii ki yazının başında Dow’un da belirttiği gibi; makyaj ve kişisel bakım tek başına bir tedavi yöntemi değil. Psikolojik sıkıntılarımızı çözmek için her zaman profesyonel birinden yardım almak önceliğimiz olmalı. Ancak makyajın bu tedavi sürecinin en keyifli kısmı olacağından şüphemiz yok.

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Anahtar Kelimeler:
MakyajCilt BakımıMakyajın Psikoloji üzerindeki Etkileri
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