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YPG, Resulayn'dan çekilirken Kürt asıllı Suriyelileri katletti

YPG/PKK, Resulayn'dan çekilirken Kürt asıllı 7 Suriyeli sivili öldürdü. Terör örgütü ayrıca Suriye Milli Ordusu'na ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşmayı reddeden üyelerinden ikisini de idam etti.

Güvenlik 21.10.2019, 12:47
YPG, Resulayn'dan çekilirken Kürt asıllı Suriyelileri katletti
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LONDRA'DA yayın yapan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü Terör örgütü YPG/PKK/ PYD'nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 Kürt'ü öldürdüğünü açıkladı. El Arabi el Cedid'in haberine göre, aynı aileden üç kişi, terör örgütü YPG tarafından Türk Ordusu'nun bir hücresini kurma suçlamasıyla Resulayn kentinde öldürüldü.

SAVAŞMAYI REDDEDENLERİ İDAM ETTİ

YPG ayrıca, Resulayn'ın doğusundaki El-Darbasiyah bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı savaşmayı reddeden üyelerinden ikisini de idam etti.

#YPG #Resulayn #suriyeli
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