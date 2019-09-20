Türkiye dünyaya resmen ilan etti! S-400'lerin kurulum tarihi belli oldu

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "S-400 füze savunma sistemi Aralık'ta kurulmuş olacak." dedi. Demir'in açıklamalarından satır başları: Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.