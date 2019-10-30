banner449

banner552

banner481

banner472

Türkiye'den Amerika ve Rusya'ya rest: Vururuz

Terör örgütü YPG/PKK'ya güvenli bölgeden çekilmesi için verilen sürenin dolmasının ardından Türkiye, ABD'ye ve Rusya'ya "30 kilometrelik alan kırmızı çizgimizdir, sızma olursa vururuz" uyarısını yaptı.

Güvenlik 30.10.2019, 14:10
Türkiye'den Amerika ve Rusya'ya rest: Vururuz
banner404

TÜRKİYE ile Rusya'nın Soçi mutabakatında teröristlere verilen 150 saatlik geri çekilme süresi doldu. ABD ile Ankara, Rusya ile de Soçi mutabakatları sonrasında Türkiye'nin güney sınırı boyunca güvenli bir bölge oluşturulması Rusya ve ABD'nin verdiği yazılı güvencelerle sağlandı. Diplomatik kaynaklar, ''Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 km bizim kırmızı çizgimizdir'' dedi.

"ELİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile saha ve masa olmak üze iki temel enstrümanı devreye soktu. Diplomatik kaynaklar, ''Sahada iyi işler çıkarıldığı için masaya güçlü oturduk. Sadece Barış Pınarı değil daha önce yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı dahil. Bu harekatların toplamı bizim masadaki argümanlarımızı güçlendirdi, işimizi kolaylaştırdı'' değerlendirmesi yaptı. Diplomatik kaynaklar, ''Bugün yapılacak anayasa komitesi toplantısına da elimiz çok güçlü ve kartlarımız sağlam gidiyoruz. ABD ve Rusya ile sağladığımız mutabakatı bizim önerimiz ve taslak metnimiz üzerinden oldu'' dedi.

"SIZMA OLURSA..."

Diplomatik kaynaklar, ' 'YPG'nin 30 km içeriye çekilmesi, sınırlarımızda bir terör devleti olasılığını tümüyle ortadan kaldırdık. Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 km bizim kırmızı çizgimizdir'' diyerek Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha yineledi. Terör örgütünün 30 km derinlikte yeni bir oluşuma gitmesi, bölgedeki demografik yapıyı bozmaya çalışmasının hatırlatılmasına ise aynı kaynaklar, "Çekildikleri bölgedeki demografik yapıyı bozma girişimleri, çekildikleri bölge Arap nüfusun yoğun olduğu bir bölge, defacto bir bölünme ihtimaline ise rejim izin vermeyecektir. Bunun garantisini Ruslar da bize iletti" cevabını verdi.

#terör örgütü #türkiye #Amerika #Rusya
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545