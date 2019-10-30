Türkiye'den Amerika ve Rusya'ya rest: Vururuz

TÜRKİYE ile Rusya'nın Soçi mutabakatında teröristlere verilen 150 saatlik geri çekilme süresi doldu. ABD ile Ankara, Rusya ile de Soçi mutabakatları sonrasında Türkiye'nin güney sınırı boyunca güvenli bir bölge oluşturulması Rusya ve ABD'nin verdiği yazılı güvencelerle sağlandı. Diplomatik kaynaklar, ''Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 km bizim kırmızı çizgimizdir'' dedi.

"ELİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile saha ve masa olmak üze iki temel enstrümanı devreye soktu. Diplomatik kaynaklar, ''Sahada iyi işler çıkarıldığı için masaya güçlü oturduk. Sadece Barış Pınarı değil daha önce yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı dahil. Bu harekatların toplamı bizim masadaki argümanlarımızı güçlendirdi, işimizi kolaylaştırdı'' değerlendirmesi yaptı. Diplomatik kaynaklar, ''Bugün yapılacak anayasa komitesi toplantısına da elimiz çok güçlü ve kartlarımız sağlam gidiyoruz. ABD ve Rusya ile sağladığımız mutabakatı bizim önerimiz ve taslak metnimiz üzerinden oldu'' dedi.

"SIZMA OLURSA..."

Diplomatik kaynaklar, ' 'YPG'nin 30 km içeriye çekilmesi, sınırlarımızda bir terör devleti olasılığını tümüyle ortadan kaldırdık. Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 km bizim kırmızı çizgimizdir'' diyerek Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha yineledi. Terör örgütünün 30 km derinlikte yeni bir oluşuma gitmesi, bölgedeki demografik yapıyı bozmaya çalışmasının hatırlatılmasına ise aynı kaynaklar, "Çekildikleri bölgedeki demografik yapıyı bozma girişimleri, çekildikleri bölge Arap nüfusun yoğun olduğu bir bölge, defacto bir bölünme ihtimaline ise rejim izin vermeyecektir. Bunun garantisini Ruslar da bize iletti" cevabını verdi.