TSK karşısında köşeye sıkışan teröristlerin hain planı deşifre oldu
Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde ilerleyen TSK karşısında çaresiz kalan terör örgütü YPG/PKK türlü türlü oyunların içine giriyor. Batı Kamuoyunu etkilemek isteyen teröristler, TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki silahlarla sivillere saldırı düzenledi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi. Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.
TERÖRİSTLER KISKACA ALINDI
Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
TERÖRİSTLERİN HAİN PLANI
Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan, "terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği" bilgisi de teslim olan teröristlerin ifadelerinde yer aldı. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. TSK envanterindeki silahların benzerlerini kullanarak sivillere saldıran teröristler algı yaratmak için hain bir plan düzenliyor.
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