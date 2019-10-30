Rusya, Türkiye'yle yapılacak ortak devriyelerin güzergahlarını oluşturuyor

GAZETECİLERE açıklama yapan bir Rus askeri polisi yetkilisi, "Her zaman ana ve yedek güzergahlara sahip olabilmek için birkaç güzergah oluşturuyoruz" dedi. Rus yetkili, şu anda devriye yapılacak bölgeler, güzergahlar ve yollarla ilgili keşif çalışması yapıldığını sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca Kürt güçlerine Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre dün 18.00'de dolmuştu. Sınırın Suriye tarafında 10 kilometre derinlikte yapılması planlanan Rus-Türk ortak devriyelerinin bugün başlaması bekleniyor.