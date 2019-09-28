banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince düzenlenen ortak operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Güvenlik 28.09.2019, 08:09
PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü
banner404

SİİRT'İN Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KOMANDOLAR VE ÖZEL HAREKATÇILAR ORTAKLAŞA ÇALIŞTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

#PKK #terörist #Siirt
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:43
Öğle 12:53
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
banner440
banner545