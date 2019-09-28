PKK'ya ağır darbe! 5 terörist öldürüldü
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında jandarma komando ve özel harekat timlerince düzenlenen ortak operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Güvenlik 28.09.2019, 08:09
SİİRT'İN Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
KOMANDOLAR VE ÖZEL HAREKATÇILAR ORTAKLAŞA ÇALIŞTI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
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