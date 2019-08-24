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Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Güvenlik 24.08.2019, 10:22 Melike Temir
Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.Bu sabah yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

#Pençe-3 Operasyonu #Milli Savunma Bakanlığı
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