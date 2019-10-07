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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda bir zamanlar terörist başı Abdullah Öcalan ile aynı fotoğraf karesinde yer alan terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu hava destekli operasyonla öldürüldü.

Güvenlik 07.10.2019, 11:22
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü
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IRAK'IN kuzeyinde yer alan Kandil'de MİT ve TSK ortak operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

Hava destekli operasyonla terörist Ayfer Kordu öldürüldü. Ayfer Kordu'nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de Öcalan yakalanmadan önce birlikte çekildikleri dotoğraflar ortaya çıktı.Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar devam ediyor.MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın başındaki terörist nokta atışıyla hedef alındı.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatıyla hedef alınan PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun kırmızı kategoride arandığı belirlendi.

#mit #TSK #terörist
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