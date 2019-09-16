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Milli silahlı İHA Akıncı ilk defa görücüye çıktı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. Türkiye'nin F-35 yerine almak istediği Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.

Güvenlik 16.09.2019, 20:27
Milli silahlı İHA Akıncı ilk defa görücüye çıktı
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17-22 EYLÜL tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen havada radar yapabilen Taarruz İHA'sı Akıncı sadece 4 ülke üretebiliyor. 1 ton mühimmat taşıyabilen Akıncı ilk defa TEKNOFEST önTürkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 krizinin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti. Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.

#Teknofest #İHA Akıncı
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