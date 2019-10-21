Komşu ülkenin Güvenli Bölge hazımsızlığı! "Suriye'den Türkler çıksın"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi, Suriye'de yaşananlarla ilgili "Tahran, Türkiye'nin Suriye'de askeri nokta oluşturmasını kabul etmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı." dedi.
HAFTALIK basın toplantısını devlet televizyonunda canlı yayında yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Musavi, " Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmasına karşıyız. Bu sorunlar diplomatik yollarla çözülmeli" ifadesini kullandı.
İRAN ENDİŞELİ
Türkiye ile ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgede güvenli bölge kurulması için anlaştı. 13 maddelik anlaşma gereği terör örgütü YPG, Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilecek ve bölgede sadece Türk Silahlı Kuvvetleri olacak. Barış Pınarı Harekatı devam ederken, diplomasi yoluyla istediğini alan Türkiye'ye ise İran'dan tepki geldi. Türkiye'nin Güvenli Bölge oluşturmasından rahatsız olan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi, " Tahran, Türkiye'nin Suriye'de askeri nokta oluşturmasını kabul etmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" dedi.
TÜRKİYE-ABD MUTABAKATI
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.
PENCE: ATEŞKES İÇİN ANLAŞILDI, YPG ÇEKİLECEK
ABD ve Türkiye heyetinin Barış Pınarı Harekatı'nın durudulması konusunda anlaştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.
ÇAVUŞOĞLU: DİĞER BÖLGELERİ RUSYA'YLA GÖRÜŞECEĞİZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da güvenli bölgenin büyüklüğüyle ilgili soruya yanıtında, bazı bölgelerin Suriye hükümetinin kontrolünde olduğuna dikkat çekmişti. Bu konuyu Rusya'la görüşeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söylemişti:
"Münbiç ve diğer bazı bölgelerle ilgili Rusya'yla görüşeceğiz. Dün akşam Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Sayın Putin de, atacağımız adımları görüşmek üzere, bu bölgeler dahil Cumhurbaşkanımızı Soçi'ye davet etti. Ayın 22'sinde Rusya'yla bu konuları ele alacağız. Bizim amacımız 20 mil-32 kilometre derinlikte ve Irak sınırına kadar olanın teröristlerden temizlenmesidir."
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