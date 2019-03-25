İmamoğlu 'çekil' dedi Benli yanıt verdi: 'Çekilmiyorum vuracak mısın'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme çağrısında bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan Aksakal "DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye (Ekrem İmamoğlu) çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir. 'Bu son ihtarım.' diyerek de tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Ne yapacaksan Önder Aksakal'a yapacaksın" diye konuştu.