İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 9 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

EMNİYET VE JANDARMA ORTAK OPERASYON YAPTI

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir