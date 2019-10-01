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İçişleri Bakanı Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" dedi.

Güvenlik 01.10.2019, 11:14
İçişleri Bakanı Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu
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