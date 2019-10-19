Geri çekilmesi beklenen terör örgütüne Resulayn’da ağır darbe

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın 9'uncu gününde ABD heyeti ile yapılan görüşmede operasyonlara 120 saatliğine ara verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre terör örgütü PKK/ YPG bu süre zarfında Güvenli Bölge'yi terk edecek. Yine anlaşmanın maddelerinden biri de TSK'nın Suriye'de varlığını sürdürmesi üzerineydi. Türk ordusu Suriye'de devriyelere devam ederken, Resulayn'da terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de Türk-ABD heyetinin görüşmesinin ardından 120 saatlik araya girmişti. ABD heyeti, 120 saatlik süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.