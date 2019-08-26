Erdoğan resmen duyurdu: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümünde Muş'ta düzenlenen törende konuştu. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda Ankara'yı oyalaması durumunda, Türkiye'nin kendi planlarını uygulamaya sokacağını söyleyen Erdoğan, "Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz" dedi."Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071" isimli programdan seslenen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar: "Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme iradesini o kadar diri tutarız. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih gönüllerin fethidir. Yarım asır sonra, Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz."

"MÜCADELEYİ SINIRLARIMIZ ÖTESİNE TAŞIDIK"

" Diyarbakır'da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yarısı da esir olan annenin yaptığı eylemi gördünüz, değil mi? Bu yavruların istismarına izin vermeyeceğiz. Suriye'de katliam var. Rejim her gün mazlum kanı döküyor. Bugün Kudüs'te, Filistin'de zulüm var. Filistin'i adım adım işgal ediyorlar. Düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi, bugün sınırlarımız ötesine taşımış durumdayız. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR, KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

"15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere, her konudaki samimi desteği için Sayın Bahçeli'ye teşekkürü bir borç biliyorum. Konu ülkemizin ve milletimizin bekası olduğunda, başka saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Ana muhalefetin başı, 'Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?' diyor. Bize sınırdan taciz atışları yapılıyor. Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Adana Mutabakatı neyse gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin, öbür taraftan Misak-ı Milli nedir onu bilmeyeceksin. Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok."

"GÜVENLİ BÖLGEDE OYALANIRSAK HAREKETE GEÇERİZ"

"Güvenli bölge oluşturma çabamızda yavaş yavaş sonuç alıyoruz. İçeride ve dışarıda teröristleri inlerine kadar kovalamaya devam edeceğiz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Önceliğimiz diplomasi. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum."

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

"Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir."