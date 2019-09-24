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Devlet büyüklerine suikast yapacaklarmış! Emniyet güçleri ele geçirdi

Kıran-2 operasyonunda ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın yaptığı son 20 yıllık faaliyetlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Arşivde teröristlerin üst düzey devlet yetkililerine suikast talimatı verdiği ortaya çıktı.

Güvenlik 24.09.2019, 15:04
Devlet büyüklerine suikast yapacaklarmış! Emniyet güçleri ele geçirdi
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MARDİN'DE 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında teröristlere üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakarri Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

#Kıran-2 #PKK #terör örgütü #İçişleri Bakanlığı
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