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"Biz S-400'leri sandıkta bekletmek için almadık"

Alanyalı Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda Rusya'dan satın aldığı S-400'leri çalıştıracağını belirterek "Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık" dedi.

Güvenlik 12.09.2019, 12:56
"Biz S-400'leri sandıkta bekletmek için almadık"
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TÜRKİYE'NİN geçtiğimiz aylarda Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri çalıştıracağız" ifadelerini kullandı.

"SANDIKTA BEKLETMEK İÇİN ALMADIK"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Bakan Çavuşoğlu "S-400'ler sandıktan çıkacak mı?" sorusuna "Elbette çıkacak, elbette kullanacağız. Bildiğiniz gibi 2020'de kullanılmaya başlanacak S-400'ler. Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık. Hava savunma sistemimizi güçlendirmek için aldık. Bunları da aldığımız gibi kullanacağız. Hiç tereddüdünüz olmasın" dedi.

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu
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