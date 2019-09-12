"Biz S-400'leri sandıkta bekletmek için almadık"

TÜRKİYE'NİN geçtiğimiz aylarda Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri çalıştıracağız" ifadelerini kullandı.

"SANDIKTA BEKLETMEK İÇİN ALMADIK"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Bakan Çavuşoğlu "S-400'ler sandıktan çıkacak mı?" sorusuna "Elbette çıkacak, elbette kullanacağız. Bildiğiniz gibi 2020'de kullanılmaya başlanacak S-400'ler. Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık. Hava savunma sistemimizi güçlendirmek için aldık. Bunları da aldığımız gibi kullanacağız. Hiç tereddüdünüz olmasın" dedi.