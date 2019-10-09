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Barış Pınarı Harekatı! ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Güvenlik 09.10.2019, 16:44
Barış Pınarı Harekatı! ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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#abd büyükelçisi #Barış Pınarı Harekatı #Dışişleri Bakanlığı #ABD
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