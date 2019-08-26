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Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor

Rusya'dan S-400 alımı hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" dedi.

Güvenlik 26.08.2019, 12:08 Melike Temir
Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi hakkında, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" ifadesini kullandı. Suriye'de güvenli bölge için ABD ile birlikte yürütülen Birleşik Müşterek Harekat Merkezi hakkında da konuşan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

#Rusya #S-400 bataryası #Teslimat
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