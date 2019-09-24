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ABD ile 2. ortak kara devriyesi başladı

Türkiye ile ABD arasındaki 'güvenli bölge' anlaşması gereği TSK ile ABD ortaklığında yürütülen 2. ortak kara devriyesi başladı.

Güvenlik 24.09.2019, 10:20
ABD ile 2. ortak kara devriyesi başladı
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TÜRKİYE ile ABD arasında imzalanan 'güvenli bölge' anlaşması gereği, Suriye'de Türk ve ABD zırhlı araçlarının 2. kez ortak kara devriyesi yapmak üzere Tel Abyad'ın güneydoğu bölgesine doğru hareket ettikleri öğrenildi. Ortak kara devriyesinin ilki 8 Eylül tarihinde yapılmıştı.

#ABD #türkiye #2. ortak kara devriyesi
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