ABD ile 2. ortak kara devriyesi başladı

TÜRKİYE ile ABD arasında imzalanan 'güvenli bölge' anlaşması gereği, Suriye'de Türk ve ABD zırhlı araçlarının 2. kez ortak kara devriyesi yapmak üzere Tel Abyad'ın güneydoğu bölgesine doğru hareket ettikleri öğrenildi. Ortak kara devriyesinin ilki 8 Eylül tarihinde yapılmıştı.