banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

14 bin asker harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Güvenlik 09.10.2019, 08:18
14 bin asker harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı
banner404

TÜRKİYE'NİN Fıratın doğusuna yapacağı Güvenli Bölge Harekatına katılacak Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri Türkiye'ye doğru harekete geçti. Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti.

14 BİN ASKER KATILACAK

Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

#Suriye Milli Ordusu #asker #HAREKAT #türkiye
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:34
Güneş 06:53
Öğle 12:50
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545