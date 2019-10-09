14 bin asker harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.
Güvenlik 09.10.2019, 08:18
TÜRKİYE'NİN Fıratın doğusuna yapacağı Güvenli Bölge Harekatına katılacak Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri Türkiye'ye doğru harekete geçti. Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti.
14 BİN ASKER KATILACAK
Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.
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